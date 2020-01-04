14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem C. (34), polis ekiplerince yakalandı.

14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem C. (34), polis ekiplerince yakalandı.

Yunus ekipleri, öğle saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Ekip, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan isminin Adem C. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında kasten adam öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, yaralama, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu, 14 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.Adem C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
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