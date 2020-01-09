14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Son Dakika

14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

6 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptıran yaşlı adamın imdadına İznik polisi yetişti.

14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptıran yaşlı adamın imdadına İznik polisi yetişti.


Edinilen bilgiye göre, İznik'te 71 yaşında ki S.K isimli yaşlı adan telefon dolandırıcıların tezgahına düştü. Terör örgütü tarafından hesabının ele geçirildiğini ve bu hesaptan terör örgütlerine para transferi yapıldığı belirtilerek bu işlemlerin düzeltilebilmesi için verecekleri banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.


Duydukları karşısında telaşe kapılan yaşlı adam bankaya giderek buradan telefon dolandırıcılarının hesabına 14 bin 500 dolar yani 87 Bin lira yatırdı. Meblağ büyük olunca banka paranın teyidi için yaşlı adamı telefonla geri aradı. Yatırdığı para için onay veren yaşlı adam daha sonra durumu oğluna anlattı. Durumdan şüphelenen oğlu babasıyla İznik Emniyeti'ne gitti.


Harekete geçen polis savcılık kararı ile aktarımda olan parayı bloke ettirmeyi başardı. Böylelikle yaşlı adamın yatırdığı para geri çekilerek kendisine iade edildi. Olayın ardından yaşlı adam ve oğlu emniyet mensuplarına teşekkür etti. - BURSA

Polis, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
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