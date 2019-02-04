14 Bin Çocuk Ücretsiz Sinema ve Tiyatro ile Buluştu
43 dakika önce
Bilecik Belediyesi, yarıyıl tatiline giren 14 bin çocuğu ücretsiz sinema ve tiyatro ile buluşturdu.
Bilecik
Belediyesi, yarıyıl tatiline giren 14 bin çocuğu ücretsiz sinema ve tiyatro ile buluşturdu.
Yarıyıl tatile giren çocuklar; Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması ve Kültür Kongre Merkezi Çocuk Sinemasında ücretsiz olarak günde iki seans halinde sinema, pazar günleri de tiyatro oyunları ile buluştu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
amcalarından çocuklara, yarıyıl tatili hediyesi olan tiyatro oyunu ve sinema filmleri ile çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aynı zamanda birçok güzel ve faydalı bilgiyi de elde etmiş oldu. Aileler ve çocuklar da oyunları beğenerek, izlediklerini belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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