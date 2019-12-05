Son Dakika Haberleri: 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda kent merkezinde 2 iş yeri ile park halindeki kamyon ve kamyonetlerde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu 14 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.T, M.Ö, K.K. ve S.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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