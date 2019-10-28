Son Dakika Haberleri: 14 bin tl'lik cep telefonunu çalan hırsız, kamerada
Son Dakika Güncel 14 bin tl'lik cep telefonunu çalan hırsız, kamerada

14 bin tl'lik cep telefonunu çalan hırsız, kamerada

3 dakika önce

14 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsız, kameradaADIYAMAN'da, bir iş yerindeki vitrinden 14 bin TL'lik cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

14 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsız, kamerada

ADIYAMAN'da, bir iş yerindeki vitrinden 14 bin TL'lik cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Gürsoy'a ait olan iş yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak vitrindeki 14 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, cep telefonunu çalan şüphelinin koşarak kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-

14 bin tl'lik cep telefonunu çalan hırsız, kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:19 Kaynak: DHA
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