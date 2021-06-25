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14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ - Son Dakika

14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ

25.06.2021 15:37

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde telefonla aradıkları Mehmet Çolak'ı (53) kendilerini savcı olarak tanıtıp 14 bin TL'sini alan dolandırıcılar, 50 bin TL de kredi çektirmek istedi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde telefonla aradıkları Mehmet Çolak'ı (53) kendilerini savcı olarak tanıtıp 14 bin TL'sini alan dolandırıcılar, 50 bin TL de kredi çektirmek istedi. Dolandırıldığını anlayan Çolak, polise şikayette bulunurken, anı kişilerin, oğlu Ahmet Çolak'ı da dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

Karapınar köyünde oturan Mehmet Çolak'ı 22 Haziran günü saat 13.30 sıralarında telefonla arayan kişi, kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, 'Banka hesaplarından para çekmeye çalışan şebekeler var. Bunu halletmek için bize yardımcı olman gerekir' diyerek, verecekleri banka hesabına bir miktar para göndermesini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Mehmet Çolak, hesabındaki 14 bin TL'yi verilen hesaba gönderdi. Çolak'ı kısa süre sonra tekrar arayan şüpheli, paranın yeterli olmadığını söyleyip bankadan 50 bin TL kredi çekmesini istedi. Mehmet Çolak, bir gün sonra sabah saatlerinde bankaya gidip, kredi başvurusu yapacağı sırada dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

50 BİN TL KREDİ ÇEKMESİNİ İSTEDİLER

Polise gidip şikayetçi olan Mehmet Çolak, 'Bir telefon geldi, 'Afyon Başsavcısıyım, bankalardan senin hesabından para çekmeye çalışan şebekeler var bunu halletmemiz için bize yardımcı olman lazım. Taksiye binip Sultandağı'na geliyorsun' dedi. Korktuğum için Sultandağı'na vardım. Banka ATM'sinden verilen hesaba 14 bin TL yolladım. Paranın yetersiz olduğunu söyleyip 50 bin TL kredi çekmemi istediler. Ertesi gün bankaya gittiğimde dolandırıldığımı anladım dedi.

OĞLUNU DA ARAMIŞLAR

Mehmet Çolak, emniyette şikayetçi olduğu sırada aynı dolandırıcıların bu kez oğlu Ahmet Çolak'ı aradığını belirterek, Oğluma, 'Babanın şu anda Afyon Başsavcılığı'nda ifadesi alınıyor. Baban cezaevine girecek, cezaevine girmemek için evinizde altınınız var mı Bize biraz para lazım, babanızı kurtarmak için' diyorlar. Bunun üzerine eşinden altınları alan oğlum yola çıktığı esnada jandarmanın uyarısı üzerine dolandırılmaktan kurtuldu diye konuştu.

14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ
14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ
14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ
14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ

Mehmet Çolak, Türk Lirası, Sultandağı, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 BİN TL'SİNİ ALAN DOLANDIRICILAR, KREDİ ÇEKMESİNİ DE İSTEMİŞ - Son Dakika


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