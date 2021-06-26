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14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı - Son Dakika

14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı

26.06.2021 17:49

14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı 53 yaşındaki adamı 14 bin TL dolandıran dolandırıcılar adama 50 bin TL daha kredi çektirecekti Kredi çekmek için bankaya gitti sonra soluğu karakolda aldı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde telefon...

14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı

53 yaşındaki adamı 14 bin TL dolandıran dolandırıcılar adama 50 bin TL daha kredi çektirecekti

Kredi çekmek için bankaya gitti sonra soluğu karakolda aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde telefon ile aradıkları 53 yaşındaki adama kendilerini savcı olarak tanıtıp 14 bin TL dolandıran şahıslar adamdan 50 bin TL kredi çekip kendilerine göndermelerini isteyince dolandırıldığını anlayıp soluğu karakolda aldı. Dolandırıcıların adamın oğlunu da arayarak babasını kurtarmak için altın bilezikleri de istedikleri ortaya çıktı.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Çolak'ı isimli adamı arayan telefon dolandırıcısı kendini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtıp banka hesabından para çekmeye çalışan ve usulsüzlük yapmaya çalışan bir şebeke olduğunu söyleyerek, düzenlenecek operasyon kapsamında verecekleri hesap numarasına bir miktar para göndermesini istedi. Bunan inanan Çolak, üzerinde bulunan para ile birlikte evinde bulunan parayı da yanına alıp Sultandağı ilçesine giderek dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 14 bin TL yatırdı. Çolak sonrasında başından geçenleri anlatarak, "Ben Afyon Başsavcısı Erhan Polat dedi. Buyurun savcım dedim. Mehmet Bey senin hakkında Ziraat bankalarından para çekmeye teşebbüs etmişler dedi. Biz olayı yatıştıracağız dedi. Ama dedi sen bize yardımcı olacaksın. Sen hemen taksiye bineceksin, derhal Sultandağı'na geleceksin. Taksiye bindim, Sultandağı'na vardım. İstasyon'da duracaksın, Ziraat bankasına varacaksın. Paran var mı dedi. Harçlığım var benim, fazla bir param yok dedim. Olmadı dedi. Konu komşundan para bulabilir misin dedi. Hayır ben bulamam dedim. 28 kilometre geri döndüm, köye geldim. O parayı da aldım. Biz sana bir hesap numarası vereceğiz, o hesap numarasına bu parayı yatıracaksın, senin işi biz çözeceğiz Allah'ın izniyle dediler. Şubeye vardım, bir hesap numarası veridiler. Hesap numarasını ben kendim yapamadım, oradan bir genç buldum, onların hesap numarasına gönderdim. Tamam dediler parayı gönderdikten sonra Sen uzaklaş oradan, sağına ve soluna bak, başka kişiler varsa kimseyle görüşme, bizim işimiz daha bitmedi, biz bu operasyonu bugün yapamayacağız, ama yarın inşallah edeceğiz inşallah seni kurtaracağız dediler. Bana dediler sen bekle dediler" diye konuştu.

"Oğluma da baban ifade veriyor, ziynet eşyalarını getir demişler"

Durumdan şüphelendiğini ve Sultandağı Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirten Çolak olayı şöyle anlattı:

"Küçük telefon aldırmışlardı bana, o telefonla görüştük. Ziraat bankasının önüne gel dur, sağına ve soluna bak dur krediler başvurusuna gir dedi. Krediler başvurusuna gireceksin oradan dedi 50 bin lira para talep edeceksin dedi. Tamam dedim. Krediler bölümüne girdim. Biraz rahatsız oldum. Dedim ben ney yapıyorum dedim. Oradan döndüm İlçe Emniyet Müdürlüğüne ağır ağır telefonda onlarla konuşarak girdim. Telefonu orta yere koydum ve benim başımda bu hal var dedim. Onlar dediler dur dinlemede kalsın. Dinlemede kaldı biraz 10 dakika kadar. Bildiler onlar sanırım ve telefonu iptal ettiler. Birde komiserim dedi evi de rahatsız eder bunlar dedi. Eve aynen oğlum Ahmet Çolak'a telefon etmişler. Baban Afyon savcılıkta ifade veriyor ama durumu cezaevine girecek gibi senin ziynet eşyan ne var? Oda tabi ki hiçbir şey bilmediği için benim eşimin biraz bilezikleri var demiş. Tamam demişeler o bilezikleri hemen alıyorsun, oradan bir emanet araba alıyorsun, kimseyi yanına almıyorsun tek başına Sultandağı Dörtyol mevkiine geliyorsun. Benim oğlumda hemen birden heyecanlanmış, hemen bir taksi bulmuş, bilezikleri almış Sultandağı emniyeti köye ekip yollamıştı benim oğlumla karşılaşıyorlar onlarla beraber geri dönüyorlar eve geliyorlar. Ona soruyorlar sen nere gidiyordun. Demiş durum böyle böyle babam Afyon'da ifade veriyor, böyle bir durum varmış. Benden altın istediler. Demişler böyle bir şey yok."

14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı
14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı
14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı
14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Sultandağı, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı, 50 bin TL daha gönderecekken uyandı - Son Dakika


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