14 Bin Yıl Önce Yaşamış Bir Taş Devri Ailesinin Mağarada Bıraktığı İzleri Keşfedildi

< p > İtalya'nın kuzeyinde bulunan Basura mağarasında araştırma yapan bilim insanları, günümüzden 14 bin yıl önce yaşamış olan Taş Devri insanlarının bu mağarada yürüdüklerini tespit ettiler. 5 kişiden oluşan bir ailenin bu mağaranın içerisinde emekleyerek ilerlediği ve amaçlarının da yeni yerler keşfetmek olduğu belirlendi. </ p >< p >< b > MAĞARADA 180 FARKLI İZ BULUNDU </ b ></ p >< p > Kil ile kaplı olan mağarada bazı izler gören araştırmacılar, bu izleri incelemek için çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalarda mağaranın alçak kesimlerinde emekleyerek kimi zaman da sürünerek ilerlediklerini gösteren 180 farklı iz bulundu. 3 çocukları olduğu belirlenen bu ailenin en küçük çocuğu sadece 2 yaşındaydı, bununla birlikte ailenin ortanca çocuğu 6 ve en büyük çocuk ise 11 yaşındaydı. </ p >< p >< img src = "https://foto.sondakika.com/haber/2019/05/31/14-bin-yil-once-yasamis-bir-tas-devri-ailesin-2-12105144_o.jpg" ></ p >< p > Yapılan çalışmalarda çocukların ellerine bulaşan kömür lekerini duvarlara sürdükleri belirlendi. Bununla birlikte çocukların mağaranın zemininde bulunan çamuru da duvara sürdükleri belirlendi. </ p >< p >< b > "BU İNSANLARIN HİKAYESİNİ YAZMAYA BAŞLADIK" </ b ></ p >< p > Yapılan keşiflerle ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Marco Romano, ailenin bu mağaraya girme nedenlerinin sadece merak olduğunu, ailenin mağarayı terk etmesinden sonra düşen bir sarkıtın mağaranın bu bölümünü kapatarak izlerin silinmemesine neden olduğunu söyledi. Taş Devri insanlarının bu mağaraya neden girdiklerini, hangi yolları kullandıklarını ve bu mağaraya bir tek insanın mı girdiğini yoksa bir grubun mu bu mağarada dolaştıklarını öğrenmek istediklerini belirten Romano, kullandıkları gelişmiş yöntemlerle bu insanların hikayesini oluşturmayı başardıklarını açıkladı. 