Son Dakika Haberleri: 14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı
Son Dakika Güncel 14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı

14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı

1 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), aralarında Grafik Tasarım ve Spor Bilimleri'nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı.

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), aralarında Grafik Tasarım ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri'nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. Bu bölümler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak.

10 Ekim Perşembe günü yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında YKS'ye hazırlanan yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi.

ARTIK YKS PUANI İLE YERLEŞECEKLER

Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Söz konusu 14 bölüm ise 'Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı' olarak sıralandı. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS'de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne de hazırlanacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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