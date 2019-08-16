Son Dakika Haberleri: 14. Boraboy Göl Şenliği
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14. Boraboy Göl Şenliği

47 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde 14. Boraboy Göl Şenliği düzenlendi.

14. Boraboy Göl Şenliği, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde 14. Boraboy Göl Şenliği düzenlendi.
Boraboy Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Boraboy köyü muhtarlığı tarafından, Boraboy Gölü piknik alanında düzenlenen şenliğe, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu şenlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Zeynep Başkan da sahne aldı.
Dernek başkanı Vedat Gökçe, tek amaçlarının eğlence olmadığını, etkinlikten elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs sağlanacağını söyledi.
Gökçe, şenliğe katılan bütün misafirlere teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl dernek olarak yetmiş üniversite öğrencimize burs verdik amacımız bu yıl bu sayıyı arttırmak. Bu tür etkinlikler ile birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Ayrıca dernek olarak köyümüzün her türlü ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
Boraboy, Amasya, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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