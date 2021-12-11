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14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü - Son Dakika

14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü

11.12.2021 11:53

14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü Alışveriş merkezinin yanına önlem alınmadan yapılan rezidans tehlike saçıyor Tehlikeye karşı kapatılan kafeteryanın çökme anı güvenlik kamerasında Bolu'da, 14 Burda AVM'nin bitişiğine yapılan ve gerekli önlemlerin alınmadığı rezidans alışveriş...

14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü

Alışveriş merkezinin yanına önlem alınmadan yapılan rezidans tehlike saçıyor

Tehlikeye karşı kapatılan kafeteryanın çökme anı güvenlik kamerasında

BOLU - Bolu'da, 14 Burda AVM'nin bitişiğine yapılan ve gerekli önlemlerin alınmadığı rezidans alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafenin çökmesine sebep oldu. Tehlike nedeniyle 2 aydır kapalı tutulan işyerinde çökme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin bitişiğinde bulunan arazide 3 ay önce rezidans yapımı için inşaat çalışması başlatıldı. İnşaat çalışmasının başlamasından kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafeteryada çatlaklar oluşmaya başladı. Çatlakların büyümesi ve ayrılmalar yaşanması üzerine kafeterya yetkilileri olası tehlikeye karşı işyerini kapatma kararı aldı.

Faciadan dönüldü

Yaklaşık 2 aydır kapalı bulunan kafeteryada akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Kapalı olması sebebiyle içinde müşterilerin bulunmadığı kafede facianın eşiğinden dönülürken, çökme anları işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Açık olsaydık facia yaşanırdı"

İnşaatın durması için yargıya başvurduklarını söyleyen İşletme Müdürü Ferhat Aydoğdu, "İnşaat 3 ay önce başladı. Biz 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 çalışan vardı. Mecburen işçileri çıkarmak zorunda kaldık. Kapalı olmamızın sebebi inşaatın önlem almaması. Burayı kapatmasaydık insanlar da içinde olabilirdi. Ayrılmalar meydana gelmişti. İlk çökme bugün oldu. 1 aydır çatlamalar başlamıştı. Biz mahkemeye başvurarak inşaatı durdurma kararı aldık ama herhangi bir önlem alınmadı. Çökme alanının altında toprak yokken inşaatta çalışmalar hala devam ediyor. Açık olsaydı facia yaşanırdı. Hem bizden hem inşaat yönünden can kaybı olabilirdi" dedi.

14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü
14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü
14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü
14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü

D-100 Karayolu, İnşaat, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 Burda AVM'de bulunan kafe böyle çöktü - Son Dakika


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