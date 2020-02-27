14 Burda AVM'de Mart ayı eğlence dolu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Burda AVM'de Mart ayı eğlence dolu - Son Dakika

14 Burda AVM'de Mart ayı eğlence dolu

6 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Mart ayı boyunca da çocuklara unutamayacakları eğlence dolu ve keşfederek öğrenecekleri dünyanın kapılarını açıyor.

14 Burda AVM'de Mart ayı eğlence dolu, System.String[]

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Mart ayı boyunca da çocuklara unutamayacakları eğlence dolu ve keşfederek öğrenecekleri dünyanın kapılarını açıyor.


Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyeler ile karşılıyor. Atölyelerle minik ziyaretçilerine eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açan Esas 14 Burda AVM, Mart ayında da minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerde bir araya getiriyor. Her Cumartesi ve Pazar 13.00 ve 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, 1 Mart'ta roket yapım atölyesi ve 7 Mart'ta ise ay yapım atölyesi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.


Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 14 Burda AVM, 8 Mart'ta çiçek yapım atölyesi, 14 Mart'ta göktaşı yapım atölyesi, 15 Mart'ta Çanakkale haftası özel atölye, 21 Mart'ta çiçek dikim atölyesi, 22 Mart'ta eğlenceli şekiller atölyesi, 28 Mart'ta el kuklası yapım atölyesi ve 29 Mart'ta photobooth yapım atölyesi ile çocuklara eğlenerek öğrenecekleri anlar yaşatacak.


Ücretsiz düzenlenecek Mart ayı etkinlikleri ile Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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