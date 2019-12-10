14 Burda AVM'de Yöresel Pazar

Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel tatları ziyaretçileri ile buluşturuyor.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, dünya çapında üne sahip Türk mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerini Yöresel Pazar'da Bolulular ile buluşturacak.



Özlediğiniz her şey, 14 Burda Yöresel Pazar'da



Esas 14 Burda AVM, 5 - 15 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yöresel Pazar'da Anadolu'nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazarı'nda lezzetleri ve ürünlerini keşfetmeye davet ediyor.



Esas 14 Burda AVM, Yöresel Pazar ile pek çok ürünün yer alığı yöresel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor. - BOLU