Son Dakika Haberleri: 14 Burda AVM'den Babalar Günü hediyesi
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14 Burda AVM'den Babalar Günü hediyesi

3 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 'Babalar Günü'nü özel bir kampanya ile kutluyor.

14 Burda AVM'den Babalar Günü hediyesi, System.String[]
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 'Babalar Günü'nü özel bir kampanya ile kutluyor.

Esas 14 Burda AVM, 13 -16 Haziran tarihleri arasında Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapılan toplam 200 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde oynanacak süper baba oyunuyla AVM içerisinde yer alan mağazalarda kullanılabilecek sürpriz hediye çeki verecek.

14 Burda AVM'nin 'Babalar Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak, süper baba oyunu ile hediyesini seçecek. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Bolu, Babalar Günü, Güncel
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