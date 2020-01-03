14 Burda AVM'den eğlencelerle dolu atölyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Burda AVM'den eğlencelerle dolu atölyeler - Son Dakika

14 Burda AVM'den eğlencelerle dolu atölyeler

6 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.

14 Burda AVM'den eğlencelerle dolu atölyeler, System.String[]

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.


Esas 14 Burda AVM, Ocak Ayı boyunda minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor. Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 4 Ocak'ta ahşap boyama atölyesi ve 5 Ocak'ta fotoğraf çerçevesi yapımı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Ocak'ta hayvan figürü yapımı atölyesi, 12 Ocak'ta şablon ile boyama atölyesi, 18 Ocak'ta kartpostal yapımı atölyesi, 19 Ocak'ta şapka yapımı atölyesi, 25 Ocak'ta dekoratif süs yapımı atölyesi, 26 Ocak'ta kardan adam yapımı atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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