14 Burda AVM'den, otomobil ve ATV kazanma fırsatı

Bolu 14 Burda AVM, düzenlediği kampanyayla ziyaretçilerine 1 adet otomobil ve 3 adet ATV kazanma fırsatını sunuyor.



Bolu D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 16 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 lira ve üzerindeki alışverişlerde ziyaretçilerine 1 adet Toyota Hilux veya 3 adet Mondial AU 200 ATV'den birini kazanma şansını sunuyor. Kampanyaya katılacak Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin, alışveriş toplamları 100 TL'ye ulaştığında danışma noktasına gelerek kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. - BOLU