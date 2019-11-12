14 Burda AVM, hafta içinde 2 kat kazandırıyor

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM'nin düzenlediği "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla ziyaretçiler hafta içinde alışverişlerinde 2 kat daha fazla kazanıyor.



Bolu D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından kurulan Esas 14 Burda AVM, "Hediye Dükkanı" kampanyası ile hafta içinde 2 kat kazandırıyor. Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Esas 14 Burda AVM, hafta içi yapılan tüm alışverişlerde 2 kat puan kazandıran Hediye Dükkanı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.



Birinden keyifli etkinlikleri ve kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, alışverişin keyfini çıkartmaya devam ediyor. - BOLU