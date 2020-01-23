14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi

14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

6 saat önce

Bolu'nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran kampanyası Hediye Dükkanı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor, System.String[]

Bolu'nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran kampanyası Hediye Dükkanı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.


Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkanı kampanyası ile ziyaretçilerini bol puanlı günlerle karşılıyor. Kampanya kapsamında Esas 14 Burda AVM'den 25-31 Ocak tarihleri arasında ziyaretçiler, aynı gün içerisinde toplamda 300 TL alışverişte 300 puan, 500 TL alışverişte 500 puan ve 1000 TL'li alışverişte ise 1000 puan kazanacak. Hediye Dükkanı kampanyası ile AVM ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak. - BOLU

Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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