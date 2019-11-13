Son Dakika Haberleri: 14 Burda'da kitap fuarı başlıyor
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14 Burda'da kitap fuarı başlıyor

7 saat önce

Bolu'da, 14 Burda'da düzenlenecek olan kitap fuarında ünlü yazarlar vatandaşlarla biraraya gelerek kitaplarını imzalayacaklar.

14 Burda'da kitap fuarı başlıyor, System.String[]

Bolu'da, 14 Burda'da düzenlenecek olan kitap fuarında ünlü yazarlar vatandaşlarla biraraya gelerek kitaplarını imzalayacaklar.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan Esas 14 Burda AVM, kitap fuarı ile edebiyat tutkunlarını ağırlıyor. 14 Burda Kitap Fuarı'nda birbirinden değerli yazarlar, okurlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirerek kitaplarını imzalayacak. Emre Gül, Koray Yersüren, N. G. Kabal, Aslı Arslan, Hasan Ali Toptaş, Selçuk Erdem, Ali Lidar, Rewhat ve Sinan Akyüz, 15-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 14 Burda Kitap Fuarı'nda kitap tutkunları ile bir araya gelecek. Aynı zamanda, kitap fuarına özel indirim fırsatları, fuar katılımcılarını bekliyor.


Saat 14.00'de başlayacak olan etkinlik, öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınan usta kalem Hasan Ali Toptaş, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Bolulu okurlarıyla buluşuyor. Tanınmış yazar N. G. Kabal, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te 14 Burda'nın konuğu oluyor. Karikatürist Selçuk Erdem, 23 Kasım Cumartesi günü sevenleriyle 14 Burda Kitap Fuarı'nda buluşuyor. - BOLU

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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