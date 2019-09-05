Son Dakika Haberleri: 14 Burda'da 'Uğur Böceği ile Kara Kedi' çocuklarla buluşuyor
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14 Burda'da 'Uğur Böceği ile Kara Kedi' çocuklarla buluşuyor

50 dakika önce

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, çocukların severek izlediği 'Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi' çizgi filmiyle minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

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Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, çocukların severek izlediği ' Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi' çizgi filmiyle minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında sevilen çizgi film 'Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi' karakterleriyle çocukları eğlenceyle buluşturuyor. 5-8 Eylül tarihleri arasında saat 14.00-16.00 ve 18.00 seanslarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 'Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi' etkinliği ile minik ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşayacak. 'Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin maceralarıyla çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açacak olan 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenmeye davet etti. - BOLU

Kara Kedi, Mucize, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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