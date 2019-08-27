Son Dakika Haberleri: 14 Burda'da Zafer Bayramı'na özel hediye
Son Dakika Güncel Haber

14 Burda'da Zafer Bayramı'na özel hediye

1 saat önce

Bolu'da, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM'deki mağazalardan 50 liralık alışveriş yapanlar Atatürk imzalı telefon kılıfının sahibi olacak.

14 Burda'da Zafer Bayramı'na özel hediye, System.String[]

Bolu'da, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM'deki mağazalardan 50 liralık alışveriş yapanlar Atatürk imzalı telefon kılıfının sahibi olacak.


Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çok özel bir kampanya ile karşılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 26 - 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 14 Burda AVM'deki mağazalardan aynı gün içinde toplamda 50 TL'lik alışveriş yapanlar, başkumandan Atatürk'ün imzasının yer aldığı telefon kılıfının anında sahibi oluyor.


Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılabilecek ve Atatürk imzalı telefon kılıfının anında sahibi olacaklar. - BOLU

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, Emine Bulut'un kızını görüntülü arayarak yüzünü güldürdü
Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Burda'da Zafer Bayramı'na özel hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]