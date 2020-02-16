Son Dakika › Güncel › 14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi
7 saat önce
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'nin 16 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerde düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen 1 adet otomobil ve 3 adet ATV talihlileri ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'nin 16 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerde düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen 1 adet otomobil ve 3 adet ATV talihlileri ile buluştu.
14 Burda AVM, ziyaretçilerine unutmaz anlar ve alışverişin keyfini yaşatmaya devam ediyor. Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri ile ziyaretçilerin huzurunda 10 Ocak'ta gerçekleştirilen çekilişle kazananları belirlenen 1 adey arac ve 3 adet ATV talihlilere teslim edildi. Araç talihlisi Özgür Sezer olurken, 3 adet ATV talihlileri Ayşe Diler, Meliha Gündoğdu, Hasan Gökşin oldu. - BOLU
Son Dakika Çöp toplarken bulup sahibine teslim ettiği 125 bin TL, bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı