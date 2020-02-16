14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi

7 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'nin 16 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerde düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen 1 adet otomobil ve 3 adet ATV talihlileri ile buluştu.

14 Burda'nın hediye araçları sahiplerine teslim edildi, System.String[]

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'nin 16 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerde düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen 1 adet otomobil ve 3 adet ATV talihlileri ile buluştu.


14 Burda AVM, ziyaretçilerine unutmaz anlar ve alışverişin keyfini yaşatmaya devam ediyor. Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri ile ziyaretçilerin huzurunda 10 Ocak'ta gerçekleştirilen çekilişle kazananları belirlenen 1 adey arac ve 3 adet ATV talihlilere teslim edildi. Araç talihlisi Özgür Sezer olurken, 3 adet ATV talihlileri Ayşe Diler, Meliha Gündoğdu, Hasan Gökşin oldu. - BOLU

Aralık, Eylül, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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