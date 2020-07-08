14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıldı - Son Dakika

14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapattı.

Akyazı Topağaç Mahallesi'nde birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümü sonrasında mahallenin ortak kullandığı mera, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ölen hayvanlardan alınam örnekler hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilirken, yaşanan ölümler nedeniyle mahalledeki diğer hayvanlardan da örnek alınmaya başlandı.

Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı


Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 01:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:01 Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı 18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 17:44 Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:47 Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
07:43
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
07:33
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
23:38
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 07:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]