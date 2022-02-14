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14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi - Son Dakika

14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

14.02.2022 17:07

ANKARA'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen geleneksel toplu nikah töreni ile dünya evine girdi.

ANKARA'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen geleneksel toplu nikah töreni ile dünya evine girdi.

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilen toplu nikah töreni bu yıl da Keçiören'deki bir alışveriş merkezinin nikah salonunda yapıldı. Belediyenin Evlendirme Müdürlüğü'ne evlilik başvurusunda bulunan 14 çift, bu özel günde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kıydığı nikahla dünya evine girdi. İsmi anons edilen çiftler heyecan içinde salondaki yerlerini alırken aileler de alkışlar eşliğinde onların mutluluğuna ortak oldu. Nikahı kıyılan çiftler ilk danslarını hep birlikte yaparken, Başkan Altınok evlilik cüzdanlarını teslim alan her bir çifte çeşitli hediyeler de verdi. Çiftler nikah sonrası halk müziği sanatçısı Bülent Serttaş'ın şarkıları ile dans etti.

'ÇİFTLERİMİZE ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM'

Başkan Altınok, 14 çiftin nikahını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde saat 14.00'te organize ettiklerini söyleyerek, 'Sevgililerin günü bir günle bitmiyor. 365 gün sevgiyle geçmeli. Sevgiye en çok ihtiyaç ve muhtaç olduğumuz bir zamandayız. Sevgimiz, muhabbetimiz ve yardımlaşmamız azalıyor. Bir tatlı yüzü birbirimizden esirgiyoruz. Bütün çiftlerimiz de heyecanlı. İnşallah bu heyecan bütün ömür boyu sürsün. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti verdin. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün aileleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Seher Güldemircan-Fevzi Akdoğan çifti, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyerek, 'Biz daha farklı nikah tarihi düşünüyorduk. 14 Şubat Sevgililer Günü bizim için çok sürpriz oldu. Güzel oldu' dedi. Merve Aslan-Nuh Söyler çifti ise, 'Heyecanlı ve mutlu hissediyoruz. Güzel bir tarih seçtiğimiz düşünüyoruz' diye konuştu.

14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi
14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi
14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi
14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi - Son Dakika


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