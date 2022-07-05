14 çocuğa işkence ve istismar suçlarından yargılanan Kur'an kursu müdürü ve hizmetlisi tutuklandı - Son Dakika
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14 çocuğa işkence ve istismar suçlarından yargılanan Kur'an kursu müdürü ve hizmetlisi tutuklandı

05.07.2022 14:44

Erzurum'da, Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda 14 çocuğa işkence ettikleri iddia edilen kurs müdürü ile hizmetlinin yargılanmasına başlandı. Haklarında her çocuk için 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen müdür Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör hakkında, ilk duruşmada tutuklama kararı verildi.

Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aslankafa, 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 31 Mayıs 2022'de yargılandığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmada, kursta kalan ve yaşları 10 ile 12 arasında değişen 14 çocuğun ise işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

İŞKENCEYİ ANLATTILAR

Kurs müdürü ve hizmetli hakkında hazırlanan iddianamede, çocukların tek tek alınan ifadelerinde, şiddete maruz kaldıklarını ve hizmetli Uğur Güngör'ün kendilerini 'haydar' ismini verdiği sopa ile dövdüğünü belirtti. Çocuk mağdurlardan U.B., 1,5 yıldan beri Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur'an Kursu'nda öğrenci olduğunu, kendisine ve arkadaşlarına kötü davranıldığını, arada da dövüldüklerini belirtti.

"AĞLADIĞIM İÇİN KAFAMI MASAYA VURDUM"

Kurs müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör'den şikayetçi olduğunu belirten söyleyen U.B., "Yurt müdürü Nuhi Karababa ders veremeyince tekme tokat beni ve arkadaşlarımı dövdü sonra 'haydar' isimli sopayla sırtıma vurdu. 'Neden vuruyorsunuz' dediğimde, 'Kes sesini, sus ulan sana mı soracağım' dedi. Bu dayak sonucu canım çok yandı. Bu olayı aileme anlattığında hoca bir daha yapmayacağına dair söz verdi ancak her seferinde bizi dövmeye devam etti. Nuhi Karababa beni yaklaşık 20 kez dövdü. Uzun tırnakları ile kulağımı defalarca çekti. Kulak ve kolumda morarmalar oldu. Ayağındaki terlikle de vurdu. Bir gün bağdaş kurup oturduğum sırada 'La mal düz otursana, konuşmasana' dedi ve kulaklarımı çekip, kafamı iterken sıraya çarptım. Ağladığım için kafamı masaya vurdu. Nefessiz kaldım. Sırtım ve kulaklarım bu dayaktan sora çok feci şekilde morardı" dedi.

TUTUKLU YARGILAMA KARARI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, 14 mağdur çocuğun aileleri ile 2 sanık katıldı. Çocukların üstün yararı gözetilerek ilk celsede ifadeleri alınmadı. Sanıklar Nuhi Karababa ve Uğur Güngör, çocuklara şiddet uygulamadıklarını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz Karababa ile Güngör'ün, iddia makamının talebi üzerine yargılanmalarına tutuklu olarak devam edilmesine karar verildi. Duruşma, 27 Ekim'e ertelendi.Kursta gönüllü belletmen Hakan Aslankafa ise 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31 Mayıs'taki duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan duruşma sonunda sanık yakınları, mağdur aileler ve avukatlarına saldırırken, araya polisler girip, engel oldu.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Aralık, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 çocuğa işkence ve istismar suçlarından yargılanan Kur'an kursu müdürü ve hizmetlisi tutuklandı - Son Dakika

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