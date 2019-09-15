14. Contemporary Istanbul'un Dijital Mahallesi: "Plugin"

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul (CI), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçı, galeri, kurum ve kuruluşlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Farklı bölümlerde çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunan fuarın Plugin Yeni Medya Bölümü de yeni medya, tasarım ve biyo-sanatı bir araya getiren dijital işlerden oluşuyor.

"RW. (material)" temasıyla açılan Plugin Yeni Medya Bölümü'ünde teknoloji, bilim ve sanat kesişimi üzerinden eserler üreten 19 sanatçının eseri yer alıyor.

CI bünyesinde 7'inci kez düzenlenen Plugin Yeni Medya Bölümü'nün küratörü Esra Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl toplamda 17 eserin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Özkan, eserlerin detaylarından bahsederek,"İçerisinde tasarım, biyo-sanat, performans box ve bir yandan da yine yapay zekanın makine öğrenmesinin yer aldığı eserler yer alıyor. Temel olarak yine insanı ortaya koyan, tarihle derdi olan, yapay zekayla, teknolojiyle derdi olan sanatçıların bir dışa vurumunu, bir anlatımını sergiliyoruz." diye konuştu.

Plugin olarak açık bir alanda yer aldıklarını belirten Özkan, "Duvarları olmayan bir Plugin görüyoruz ilk defa. Burası aslında herkesin deyimiyle dijital bir mahalle oldu. Her eser birbirine komşu, yan yana duruyor ve insanlar bu alanda rahat ve özgürce gezebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İzleyicinin ilgisi hem deney hem bilim hem de teknoloji tarafında"

Özkan, çok yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Oldukça büyük heykellerimiz büyük odalarımız, laboratuvarımız var. Dolayısıyla daha küçük eserlerdense büyük eserler sergiliyoruz. Büyük bir led ekranımız var. Bir yandan da çok önemli bir şekilde biyo-sanat var. Çok yükselen bir değer ve çok önemli bir noktada. Dolayısıyla izleyicinin ilgisi hem deney hem bilim hem de teknoloji tarafında." açıklamasını yaptı.

Fuarın son kısmında yer aldıklarına işaret eden Özkan, fuarın sonuna gelindiğinde deneyimin de başladığını, bu deneyimin insan aklının muhakemesinde bıraktığı izi baz aldığını söyledi.

Esra Özkan, dijital sanatların gitgide yükselen bir değer haline geldiğine dikkati çekerek, "Çağdaş sanatın en önemli örnekleri anlatılıyor CI'da. Dijital sanat da alandaki yükselen bir değer olarak gördüğümüz noktada, önemi gitgide de artacak. Daha çok dijital sanat göreceğiz. Çağdaş sanatı biyo-sanatın ötesinde yeni medyanın daha baskın bir halinin yansımasını göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Elektronik devreleri yeni dünyanın hikayeleri haline dönüştürüyoruz"

Plugin sanatçılarından mimar, sahne tasarımcısı Umut Servan Koyun da "mikro hikayeler" adında bir koleksiyon hazırladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçindeki her şey önemli eserler. Burada biz aslında küçük hikayeler oluşturuyoruz. Bu hikayeler insan ve nesne etkileşiminden ortaya çıkan enstantaneler. Buradaki performansımızdaysa 4 tane arkadaşımız hikaye anlatıcılığı aracılığıyla ürünleri canlı bir performans yaparak insanlarla etkileştiriyorlar. Böylece aslında çok alışkın olduğumuz bazı sahneler, bazen komik bazen ürkütücü bazen şaşırtıcı sahneleri küçük hikayeler olarak görüyoruz. Aynı zamanda ürünler yüksek teknoloji içeriyor. Bir mimar ve bir tasarımcı olarak mühendisliğin ne kadar önemli olduğunun oldukça farkındayım. Bu sebeple ekibimizde 4 tane mühendis arkadaşımızla çalışıyoruz. Onlar bu hikayelere hayat veren insanlar. Aslında elektronik devreleri bir anlamda yeni dünyanın hikayeleri haline dönüştürüyoruz."

İnsanların gördükleri karşısında çok şaşırdıklarını aktaran Koyun, "Burada bir alan tasarladık ve burası bir hikaye laboratuvarı. Bu laboratuvarda insanlar hiç alışık olmadıkları şekilde bir etkileşim kurma biçimine giriyorlar. Dokunamadıkları ve içine giremedikleri bir alanda bir anlamda yaşıyorlar. İçerideki performans sanatçılarımızın fotoğraflarını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlen çağdaş sanat fuarı bugün sona erecek.