14 dekar alana 980 bin lira hibeyle yapılan yüksek plastik tünel serası dualarla açıldı - Son Dakika

Bilecik'de 14 dekar alanda tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi kapsamında 980 bin lira hibeyle yapılan yüksek plastik tünel serası dualarla açıldı.

Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ile birlikte Bilecik'in İnhisar ilçesinde 14 dekar alanda tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi kapsamında 980 bin lira hibe destekli yüksek plastik tünel seranı yerinde inceledi. Heyete bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar projesi kapsamında 13'üncü etapta yüksek plastik tünel serası tamamlandı. Bu seranın 14 dekar alanda kurulduğunu ve bakanlığımızca yatırımcı kardeşlere toplam 980 bin TL hibe tutarı sağladık" dedi.

Konuşmanın ardından Mehmet Ali ile Mehmet Güngör kardeşler tarafından hibe almaya hak kazanan seranın açılışı dualarla yapıldı. - BİLECİK