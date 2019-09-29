14. Doğa Turizmi Arama Konferansı

Kastamonu Üniversitesi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Pınarbaşı Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Doğa Turizmi Arama Konferansı kapsamında, Pınarbaşı Doğa Turizmi Çalıştayı sona erdi.

Pınarbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda 3 gün süren çalıştaya katılanlar, bölgenin turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın Pınarbaşı için önemli sonuçları olacağına inandığını ifade etti.

Yaşar, "Buradaki amaç Pınarbaşı'nın doğa turizmiyle ilgili yol haritasını belirlemek ve bu yol haritasına göre bölgenin turizmini geliştirmek için çalışmalar yapmaktı." dedi.

Çalıştaya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığını aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Doğa turizmi konusunda çalışan akademisyenler, STK temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve yerel halktan toplam 42 katılımcı çalıştaya katılım sağlamıştır. Katılımcılar bir rapor hazırlayacak, bu raporda Pınarbaşı turizmini olumlu yönde etkileyecek öneriler olacağına inanıyorum."

İlçenin dünya çapında değerli çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğuna işaret eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Pınarbaşı doğa turizmi anlamında, kanyonları, şelalesi ve mağaraları ile kendini öne çıkarmaktadır. Dünyanın dördüncü büyük mağarası dediğimiz Ilgarini Mağarası, saklı cennet dediğimiz Ilıca Şelalesi, içinde 3,5 kilometrelik yürüyüş yolunun bulunduğu Horma Kanyonu ve dünyanın ikinci derin kanyonu olan Valla Kanyonu'na sahip olan Pınarbaşı her geçen gün adından daha fazla söz ettirmektedir. Bu çalışmayla Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri bilimsel anlamda incelenmiş oldu."

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Kutay Oktay da çalıştayın verimli geçtiğini belirterek, "Hem ulusal hem de yerel düzeyde turizme ilişkin önemli konular görüşüldü. Çalıştayın yerelde Pınarbaşı'na, genelde ise ülke turizmine önemli katlıları olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendiğini hatırlatan Oktay, "Turizm Fakültesi olarak Kastamonu'da doğa turizminin geliştirilmesi için potansiyeli yüksek olan ilçeler ile iş birliği içinde çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz."