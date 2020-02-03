14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı - Son Dakika

14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı

6 saat önce

Türkiye Adalet Akademisinin 14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı'nda 26 kadın, 79 erkek olmak üzere 105 idari yargı hakim adayı eğitim alacak.

14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisinin 14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı'nda 26 kadın, 79 erkek olmak üzere 105 idari yargı hakim adayı eğitim alacak.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, program, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in açılış konuşmasıyla Akademi binasında başladı.

Konuşmasında adaletin, "toplumların ve devletin olmazsa olmazı" olduğunu belirten Özdemir, medeniyetlerin her daim adaletle anılıp, adaletle yüceldiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulduğu günden bugüne tarihten getirdiği rollerle her daim adaletle payidar olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile ortaya çıkan inançla adalete olan güveni artırma noktasında, Adalet Bakanlığının ve Türkiye Adalet Akademisinin 'Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim' sloganı ile bu anlayışı destekliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Eğer ülkenizi seviyorsanız, bu millete değer veriyorsanız yapacağınız en önemli iş, mesleğinizi iyi şekilde icra etmektir. Gerek Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerekse ilk derece mahkemelerinde yapacağınız stajlarınızda sizlere sunulan imkanlardan elverdiği ölçüde faydalanmaya çalışın.

Bizler de Adalet Akademisi olarak sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Şu an Adalet Akademisinde 23 hakim, 4 daire başkanı ve bir başkanın yanı sıra 185 personel görev yapmaktadır. Tek amacımız var; sizleri iyi bir hakim olarak yetiştirmek, bu ülkenin gurur duyacağı hakimler olarak yetişmenizi sağlamak."

Özdemir, eğitimlerin interaktif sistemle oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) 25 kişilik sınıflarında verileceğini bildirdi.

Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç da Türkiye'de idari yargı teşkilatında yaklaşık 2 bin 200 hakim olduğunu, yaklaşık 450 çalışanın da Danıştayın tetkik hakimi olarak görev yaptığını ifade etti.

Türkiye'de 200'ün üzerinde vergi mahkemesi, 7 de idari yargı mahkemesi bulunduğunu aktaran Koç, "Teşkilatımız sizlerin de katılımı ile daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı'nda, 26'sı kadın, 79'u erkek olmak üzere 105 idari yargı hakim adayı "Yargılama Usulü", "Adalet Yönetimi" ve "Kişisel Gelişim" derslerinde eğitim alacak.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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