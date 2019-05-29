"14. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğinde düzenlenen "14. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nda, öğrencilerin hazırladığı 100 proje sergileniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğinde düzenlenen "14. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nda, öğrencilerin hazırladığı 100 proje sergileniyor.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ'nün bölgedeki gücü ile önemli bir misyon üstlendiğini, bu kapsamda güçlü bir mühendislik altyapısı bulunduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu, genç mühendislerin orta ve yüksek teknolojide yetişmelerinin sağlanması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Bugün genç beyinlerimizin projelerini göreceğiz. Benim de zaman zaman gençlerle buluştuğumda üzerinde durduğum en önemli konuların başında düşünmek, inanmak, hayal etmek ve gerçekleştirmek geliyor. Bu proje de gençlere söylemeye çalıştığım bu dört başlığı kapsıyor. İnsanlar olarak düşünmemiz, inanmamız, hayal etmemiz ve çalışarak başarmamız gerekli."

KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asım Ören ise üniversitenin tüm bölümlerinin yanı sıra il dışından çok sayıda üniversite öğrencisinin etkinliğe katıldığını ifade etti. Hedef kitlenin, lisans eğitiminin son dönemine gelen ve bitirme projesi çalışması yapan gençler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ören, "Ülkemizin ortaya koyduğu 2023 hedeflerinde çok işler yapma sorumluluğu üstlenmekteyiz. Biz üniversite olarak bu sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Bu konuda öğrencilerimizin de yanındayız." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, beraberindekilerle sergilenen projelerin yer aldığı stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Sergiye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Suat Hacısalihoğlu da katıldı.

Üç gün sürecek etkinlikler kapsamında, öğrenciler tarafından elektrik elektronik teknolojileri, bilişim, biyomedikal ve sağlık teknolojileri, makine, imalat, endüstri alanlarında hazırlanan projeler sergilenecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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