Son Dakika Haberleri: 14 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 14 düzensiz göçmen yakalandı

14 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.


Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriyeli 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi bulunmayan 9 Suriyeliye ise bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligatta bulunuldu.


Düzensiz 14 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Minibüs sürücüsü Suriyeli İ.A, gözaltına alındı. - NİĞDE

Ulukışla, Türkiye, Adana, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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