Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriyeli 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi bulunmayan 9 Suriyeliye ise bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligatta bulunuldu.
Düzensiz 14 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüs sürücüsü Suriyeli İ.A, gözaltına alındı. - NİĞDE