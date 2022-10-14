14 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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14 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

14.10.2022 06:43
14 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

14 Ekim 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:35 Gecenin Ucunda

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

YORUMLAR
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13 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 13 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 12 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 12 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 14 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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