Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Hollanda Eredivisie Özetler
03:25 Portekiz Süper Lig Özetler
03:45 İskoçya Premiership Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:45 İskoçya Premiership Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:55 Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor
23:00 Futbol Aklı
Son Dakika › TV › 14 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika