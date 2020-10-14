14 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR B LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
21.45 TÜRKİYE - Sırbistan21.45 Rusya - Macaristan
KULÜPLER BİRLİĞİ14.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.BEŞİKTAŞ11.30 Yukatel Denizlispor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAYTakım izinli
BASKETBOLEuroleague20.45 Fenerbahçe Beko - CSKA MoskovaEurocup19.00 Bahçeşehir Koleji - Club Joventut de Badalona
- Misli.com 2'nci Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek.
AXA SİGORTA EFELER LİGİ13.00 Arhavi Voleybol - Arkas Spor16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta16.00 Sorgun Bld. - Tokat Belediye Plevne
17.00 Altekma - İstanbul BBSK
- Kaynak: DHA
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