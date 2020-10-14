14 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

- Ziraat Türkiye Kupası 'nda 1'inci tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

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FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.

Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak