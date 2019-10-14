Son Dakika Haberleri: 14 ekim pazartesi dha spor gündemi
Son Dakika Spor 14 ekim pazartesi dha spor gündemi

14 ekim pazartesi dha spor gündemi

35 dakika önce

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak""İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır""Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIH Grubu21.

14 ekim pazartesi dha spor gündemi, System.String[]

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak"

"İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır"

"Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

H Grubu

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 FRANSA-TÜRKİYE

A Grubu

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B Grubu

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

BEŞİKTAŞ

Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

CİMNASTİK

18.40 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.

BOKS

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yurda dönecek.


Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
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