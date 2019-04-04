14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı
1 saat önce
- Fuar alanına girenlerden detaylar Kitap fuarına akın eden kalabalık Kitapları inceleyen insanlar Fuar alanında kitap satın alanlar Kitap raflarından detaylar Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Kitap Fuarı, dünkü açılışının ardından bugün de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
- Fuar alanına girenlerden detaylar
Kitap fuarına akın eden kalabalık
Kitapları inceleyen insanlar
Fuar alanında kitap satın alanlar
Kitap raflarından detaylar Irak
'ın Erbil
kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Kitap Fuarı, dünkü açılışının ardından bugün de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Bu yıl 21 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla açılan 14. Uluslararası Kitap Fuarı'nda yaklaşık 1 milyon eser kitapseverle buluşturuluyor.
14. Uluslararası Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverlere açık olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:11 Kaynak: AA
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