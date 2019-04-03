14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı Açıldı
1 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde 14. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.
Irak
'ın Erbil
kentinde 14. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.
Fuarın açılış törenine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başbakanı Mesut Barzani
ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi
'nin yanı sıra bölgedeki çok sayıda siyasetçi ve yazar da katıldı.
AA muhabirine konuşan, Erbil Uluslararası Kitap Fuarı Müdürü Abdullah Ahmed
, 21 ülkeden toplam 300 yayın evinin katıldığı fuarda yaklaşık 1 milyon kitabın kitapseverlerle buluşturulduğunu ifade etti.
Ahmed, fuarın 10 gün boyunca gezilebileceğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:07 Kaynak: AA
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