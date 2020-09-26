Kayseri 'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 80-76 yendi.

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