Salon: Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Sami Özel, Serdar Saraç
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 3, Kübra Erat 19, Elif Emirtekin, Egle Siksniute 18, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 17, Clarissa Cristian Dos Santos 23, Defne Melissa Paylar
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 16, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 10, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Zsofia Simon 4, Melike Tuğba Oral 6, Ruthy Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 14
1. Periyot: 19-21
Devre: 32-35
3. Periyot: 58-58
Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 80-76 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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