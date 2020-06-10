14 evde, 60 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

14 evde, 60 kişi karantinaya alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A.'nın Covid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon ekipleri köydeki 14 evde yaşayan 60 kişiyi, 14 gün süreyle karantinaya aldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A.'nın Covid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon ekipleri köydeki 14 evde yaşayan 60 kişiyi, 14 gün süreyle karantinaya aldı. Çayırlı köyünde yaşayan T.A., Alaplı ilçesindeki 2 ayrı bankaya ait ATM'lerden para çektikten sonra bir yakınının cenaze törenine katıldı. Eve döndükten sonra rahatsızlanan T.A.'ya, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesi'nde, Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine T.A., hastanede tedavi altına alınırken, sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, köydeki 14 evde yaşayan 60 kişinin risk altında olduğunu belirledi. Bunun üzerine 60 kişinin yaşadığı 14 ev, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bunun üzerine 60 kişinin yaşadığı 14 ev, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Tedavisi süren T.A., "Alaplı'ya tahta almaya gittim. Bankalardan da para çektim. Kimseyle temasım olmadı. Cenazeden sonra hastalandım. Yapılan test pozitif çıktı. Gayet iyiyim, sıkıntım yok" dedi. Tedavisi süren T.A., "Alaplı'ya tahta almaya gittim. Bankalardan da para çektim. Kimseyle temasım olmadı. Cenazeden sonra hastalandım. Yapılan test pozitif çıktı. Gayet iyiyim, sıkıntım yok" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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