Son Dakika Haberleri: 14 evi soydular, ayak izinden yakalandılar
Son Dakika Güncel Haber

14 evi soydular, ayak izinden yakalandılar

2 saat önce

KONYA'da, son bir ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 4 kişiyi, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkarak yakaladı.

14 evi soydular, ayak izinden yakalandılar, System.String[]
KONYA'da, son bir ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 4 kişiyi, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkarak yakaladı. 1'i kadın 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir evde şüphelilerden kalan ayak izi üzerinden çalışmalarını yürüttü. Yapılan çalışma sonucu ayak izinin, poliste daha önce hırsızlıktan suç kaydı bulunan Cemil S.'nin (22) ayak iziyle örtüştüğü belirlendi.  Cemil S.'yi gözaltına alınan polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da evinde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Cemil S.'nin hırsızlık olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. (24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte gerçekleştirdiğini saptadı. Ardından 3 kişi de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Üstlerinden bir miktar uyuşturucu da çıkan 4 kişi; 14 evden televizyon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 3 kişi de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 14:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 evi soydular, ayak izinden yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]