Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 Teknik Analiz
06:35 Süper Lig Özetler
06:50 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Adanaspor A.Ş. - Menemenspor A.Ş.
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 % 100 Futbol
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:00 Gündem Futbol
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Hafta Sonu
16:55 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
17:45 % 100 Futbol Devre Arası
18:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
19:00 % 100 Futbol
19:55 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü
23:15 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika