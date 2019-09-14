Son Dakika Haberleri: "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" etkinliği
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"14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" etkinliği

4 dakika önce

"14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

"14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Türk Kızılay İzmir Şubesi İlk Yardım Müdürü Çağatay Delen ve Doç. Dr. Cenk Kıratlı, ilk yardım konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Delen, anlık gelişen olaylarda ilk yardım bilgisinin hayati derecede önem taşıdığını aktardı.

Yanlış müdahalenin kalıcı hasarlara neden olabildiğini belirten Delen, "Bilmiyorsan dokunma düsturu bizim içi ilk yardımın değişmez kurallarındandır." ifadelerini kullandı. Delen, ilk yardım eğitimi almak isteyen vatandaşların Türk Kızılayı İzmir Şubesine gelebileceklerini sözlerine ekledi.

Dç. Dr. Cenk Kıratlı ise ilk yardımı herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temel ilk yardım eğitimi almış insanların ilk müdahaleyi doğru bir şekilde yapabildiğini belirten Kıratlı, "Vatandaşlar ilk yardım eğitim almazlarsa müdahale ettikleri kişiye faydadan çok zararları dokunur. Anlık bir olayla karşılaştığında ambulans gelene kadar kişiyi o kısa süre içinde hayata bağlayabilecek müdahale yapabilmesini hedefliyoruz. Bu nedenle bizde hastanemizde böyle bir eğitim düzenledik." dedi.

14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü etkinliği

Suat Seren, İzmir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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