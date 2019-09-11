Son Dakika Haberleri: 14 Eylül hazırlığı
Son Dakika Magazin Haber

14 Eylül hazırlığı

1 saat önce

Müzik yolculuğunda 49 yılı geride bırakan sanatçı, yeni konseri için eskimeyen hitleri ile son dönemdeki çalışmalarını derlediği özel bir repertuvar hazırladı.

14 Eylül hazırlığı, System.String[]

Müzik yolculuğunda 49 yılı geride bırakan sanatçı, yeni konseri için eskimeyen hitleri ile son dönemdeki çalışmalarını derlediği özel bir repertuvar hazırladı. Seyirciyi şarkılarıyla zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefleyen Nilüfer'in konseri saat 21.00'de başlayacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu
Oyuncu Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu sosyal medyaya damga vurdu Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Eylül hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]