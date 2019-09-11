14 Eylül hazırlığı

Müzik yolculuğunda 49 yılı geride bırakan sanatçı, yeni konseri için eskimeyen hitleri ile son dönemdeki çalışmalarını derlediği özel bir repertuvar hazırladı. Seyirciyi şarkılarıyla zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefleyen Nilüfer'in konseri saat 21.00'de başlayacak.