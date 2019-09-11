14 Eylül hazırlığı
1 saat önce
Müzik yolculuğunda 49 yılı geride bırakan sanatçı, yeni konseri için eskimeyen hitleri ile son dönemdeki çalışmalarını derlediği özel bir repertuvar hazırladı.
Müzik yolculuğunda 49 yılı geride bırakan sanatçı, yeni konseri için eskimeyen hitleri ile son dönemdeki çalışmalarını derlediği özel bir repertuvar hazırladı. Seyirciyi şarkılarıyla zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefleyen Nilüfer'in konseri saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10
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