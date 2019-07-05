14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
1 saat önce
Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Yalova merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yalova başta olmak üzere İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Zonguldak
, Ordu
, Tekirdağ
, Hatay
ve Muğla
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay adliyeye sevk edildi. - YALOVA
FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler
Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı