14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
1 saat önce
14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildiYALOVA - Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
YALOVA - Yalova
merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Yalova merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yalova başta olmak üzere İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Zonguldak
, Ordu
, Tekirdağ
, Hatay
ve Muğla
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK
içerisinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay adliyeye sevk edildi.
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