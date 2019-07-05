Son Dakika Haberleri: 14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
Son Dakika Yerel Haber

14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi

1 saat önce

14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildiYALOVA - Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
YALOVA - Yalova merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 emekli astsubay ile 13 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Yalova merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay adliyeye sevk edildi.
14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
yalova, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]