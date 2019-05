14. Geleneksel Birlikte Konya'yız Buluşması Yapıldı

ŞEHRİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara'daki bürokratlara bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Programı düzenleyen oda başkanlarına teşekkür ederim. Konya bir payitaht şehir. Anadolu'nun kurucu şehri. Türklerin Anadolu'daki en önemli başkentlerinden birisi. Bizler de o başkentin çocukları olarak her zaman ülkemizi geleceğe taşımak için birlik ve beraberlik ruhuyla, Hz. Pir'den aldığımız hoşgörü ruhuyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Şehrimizi dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu konuda özellikle Ankara'da yaşayan bürokrasinin her kademesindeki hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ne zaman Konya meselesi gündem olsa sizlerden her zaman destek aldık. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

DÜNYANIN EN ÇOK İHTİYACI OLAN ŞEY İNSANLARIN BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMASI

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın her zaman Hz. Mevlana'nın dostluğunu, merhametini, sevgisini dünyaya yayan bir şehir olarak güzel örneklerle anıldığını söyledi. Bu örnekleri daha da yaygınlaştırmak için uğraştıklarını vurgulayan Usta, "Şu anda dünyanın en çok ihtiyacı olan şey insanların barış, huzur ve güven içinde birbirlerine merhametle, sevgiyle muamele etmesidir. Sadece ülkemiz için sadece Konya için değil, bütün dünyanın barışı ve huzuru için el birliğiyle çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bütün mazlum coğrafyaların ümidi olmuş bir ülkenin temsiliyeti görevini yapan, yerine göre sorumluluk sahibi olan, insiyatif alan Konyalılar olarak hepimizin vazifesi ağır ve sorumluluğu da büyük" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı ve Selman Özboyacı, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Faruk Okka, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, önceki dönem milletvekilleri ile Ankara'da görev yapan çok sayıda Konyalı bürokrat katıldı.