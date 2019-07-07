"14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti"
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti" düzenlendi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:49 Kaynak: AA
'in Pazaryeri
ilçesinde, "14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti" düzenlendi.
Bozcaarmut Köyü Camisi'nde, öğlen namazından önce okunan mevlit ile başlayan etkinlik, köy sahasında yemek ve çocuklara yönelik eğlencelerle devam etti.
Etkinlikte konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, doğal güzelliği ile ün yapmış Bozcaarmut'ta, bu etkinliği 14. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Muhtar Rıza Aydın
da bu etkinliklerin köylüyü birbirine daha çok yakınlaştırdığını vurgulayarak, gelecek nesillere bu etkinliği devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
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