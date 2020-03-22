14 gün karantina kuralına uymayan çifte, 6 bin 300 lira ceza - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Almanya'dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.