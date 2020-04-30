14 gün karantina süreci dolan 235 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilen ve Nevşehir'de yerleştirildikleri yurtlardaki karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.



Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Irak'tan getirilen ve Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı Kapadokya Kız Öğrenci yurduna yerleştirilen 235 kişinin karantina süreci tamamlanmasının ardından yurt personellerinin "Güle Güle Sana" şarkısıyla memleketlerine uğurlandı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Mehmet Oğuzhan burada kendilerine çok iyi bakıldığını ve emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadelerini kullanırken Gündoğan Akçıra ise açıklamasında, "Irak'tan 260 kişilik bir uçakla geldik. Yurdumuzda kaldık. 14 günlük karantina sürecini tamamladık ve bir sıkıntı çıkmadık. Bize ailemiz gibi davrandılar. Herşey için yurt görevlilerine teşekkür ederim" dedi.



Bağdat'tan gelen Muharrem Ertosun'da açıklamasında, " Allah devletimize zeval vermesin. Çok mükemmel bir 14 gün geçirdik. Çok memnun kaldık. Herkes hakkını helal etsin. Gezdiğim ülkeler arasında en ilerlemiş ülke Türkiye. Türkiye bu konuda dünyanın sayılı ülkeleri arasında" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR