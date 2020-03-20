"14 gün kuralı" ihlaline 9 bin 450 TL para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel '14 gün kuralı' ihlaline 9 bin 450 TL para cezası - Son Dakika

"14 gün kuralı" ihlaline 9 bin 450 TL para cezası

22 dakika önce

Sivas'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün kuralına uymayan şahıslara 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

Sivas'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün kuralına uymayan şahıslara 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas'a gelen 3 vatandaşımız Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Korona virüs (Covit - 19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri tebliğ edilmiştir. Ancak üç vatandaşımızın Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapılan kontroller sonucunda belirttikleri adreste izin almadan ayrıldıkları tespit edildiğinden 3 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282.maddesi ve Hıffızısıha Kurulu gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir "ifadelerine yer verildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:35 Kaynak: İHA

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